BVB hat Gruppensieg im Visier: "Jeder brennt"

Von Jakob Halbfas

Borussia Dortmund trifft am Dienstag in der Champions League im Kampf um den Gruppensieg auf Ajax Amsterdam. Die Personalsorgen sind weiterhin groß. Eine nächste Chance für Julian Brandt, sich in der ersten Elf festzuspielen.