Ausgerechnet in der Champions League gegen den FC Barcelona wollte das krisengeschüttelte Borussia Dortmund nach zuletzt biederen Auftritten in der Bundesliga den Stimmungsumschwung schaffen. Das Unterfangen misslang. Der BVB unterlag den Katalanen am Mittwoch (27.11.2019) im Camp Nou mit 1:3 (0:2). Der Arbeitsplatz von Trainer Lucien Favre ist damit nach den zuetzt biederen Auftritten in der Bundesliga weiter in Gefahr.

Luis Suarez (29.), Lionel Messi (33.) und Antoine Griezmann (67.) trafen für den FC Barcelona, der damit sicher für das Achtelfinale qualifiziert ist. Jadon Sancho erzielte den Ehrentreffer für den BVB (77.). Weil Inter Mailand im Parallelspiel Slavia Prag bezwang, ist der BVB in der Gruppe F auf den dritten Rang abgerutscht. Um noch die K.o.-Runde erreichen zu können, dürfen die Dortmunder am letzten Spieltag nun nicht gegen Prag verlieren und müssen gleichzeitig auf Schützenhilfe des FC Barcelona hoffen, der nach Mailand reist.

Schulz scheitert an Umtiti

Die Dortmunder erwischten zunächst einen guten Start in die Partie. Nach einem Fehler des Ex-Schalkers Ivan Rakitic kam Nico Schulz aus vier Metern zum Abschluss. Innenverteidiger Samiel Umtiti rettete auf der Linie für den bereits geschlagenen Torhüter Marc-Andre ter Stegen (1.). Nach dem frühen Schock übernahm Barcelona in der Folge die Spielkontrolle und traf auch. Der Treffer von Suarez wurde aufgrund einer Abseitsstellung aber zurückgepfiffen (22.).

Wenige Minuten später durfte der Uruguayer dann aber jubeln. Nach einem Steckpass von Lionel Messi stand der Stürmer frei vor Roman Bürki und tunnelte den BVB-Torhüter zum 1:0 (29.). Und es kam noch schlimmer für die Dortmunder. Nur vier Minuten später spielte Mats Hummels einen folgenschweren Fehlpass in die Füße von Messi. Der spielte einen schnellen Doppelpass mit Suarez und vollendete flach ins lange Eck zum 2:0 Halbzeitstand (33.).

Griezmann trifft zur Entscheidung

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild erst einmal nicht. Bürki verhinderte direkt nach Wiederanpfiff einen Treffer von Griezmann, der schon in der ersten Halbzeit für den verletzten Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé eingewechselt wurde (46.). Anstatt weiter auf den dritten Treffer zu gehen, verwaltete Barca das Ergebnis. Das hätte sich fast gerächt, denn pötzlich kam der BVB zu einer Riesenchance. Julian Brandt scheiterte nach Doppelpass mit Sancho aber am gut reagierenden Ter Stegen.