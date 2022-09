Für Modeste und sein Team wird dieser Auftakt in die europäische Königsklasse bereits ein wegweisendes Spiel. Denn alles andere als ein Erfolg gegen die Dänen wäre wohl eine große Enttäuschung - und würde das Erreichen des Achtelfinales wohl erheblich gefährden. Schließlich müssen die Dortmunder danach bei Manchester City und dem FC Sevilla - zwei deutlich stärker einzuschätzenden Kontrahenten - antreten.

"Wir wissen, dass wir danach mit zwei Auswärtsspielen richtig unter Druck sind" , betonte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. Wer es aus der Gruppe schaffen will, der muss siegen. Vor allen Dingen zu Hause, gegen Kopenhagen. So die klare Botschaft Kehls.

Terzic: "Werden alles für einen Sieg tun"