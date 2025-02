BVB gegen Sporting Lissabon unter großem Druck

Außenverteidiger Ramy Bensebaini fällt aus

"Wir werden weitermachen, wir haben wichtige Spiele vor uns", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem Heimschlappe gegen den VfB Stuttgart, bei dem die Probleme des BVB wie bereits häufig in dieser Saison sichtbar wurden.

So steckt die Schaltzentrale um Julian Brandt, Marcel Sabitzer und Pascal Groß seit Wochen im Formtief. Viel zu selten gelingt es dem BVB, seinen torgefährlichsten Spieler Serhou Guirassy angemessen in Szene zu setzen. Zudem ist der BVB defensiv immer wieder anfällig. Seit dem 3:0 Ende November in Zagreb hat Dortmund in den 13 folgenden Spielen mindestens ein Gegentor kassiert. Außenverteidiger Ramy Bensebaini fällt aufgrund einer Muskelverhärtung allerdings aus.

Wer stoppt Viktor Gyökeres?

Dabei wäre eine stabile Abwehr nun in Lissabon so wichtig, zumal in Reihen des portugiesischen Meisters mit Viktor Gyökeres ein echter Top-Stürmer wartet. 22 Tore in 20 Ligaspielen hat Gyökeres geschossen, dazu sechs Treffer bei sieben Champions-League-Auftritten.