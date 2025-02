BVB will mit kleinen Schritten aus der Krise

"Wir haben nicht mehr nicht mehr gemacht als nötig, es war ein kontrolliertes Weiterkommen" , bilanzierte Kapitän Emre Can. Ziel sei es, jetzt die Mentalität reinzukriegen, "das wir auch dann, wenn wir das Spiel nicht zwingend gewinnen müssen, solche Spiele trotzdem für uns zu entscheiden."

Sportdirektor Sebastian Kehl sah ein "souveränes" und "sehr seriöses Spiel" der Borussen gegen eine portugiesische Mannschaft, die lediglich mit einer besseren B-Elf angetreten war. "Dass die Mannschaft jetzt nicht vor Selbstvertrauen strotzt, ist klar, aufgrund der Gemengelage, in der wir uns befinden" , merkte Kehl an.

OSC Lille oder Aston Villa im Achtelfinale

Das Achtelfinale in der Tasche legten die Dortmunder dann auch schnell den Blick nach vorn und auf die anstehenden Aufgaben in der Bundesliga. Nur am Rande spielte es bei den Beteiligten noch eine Rolle, wer dem BVB am Freitag bei der Auslosung in Nyon zugeteilt wird - ob der OSC Lille oder Aston Villa, die als einzige Teams in Frage kommen.

"Ehrlich gesagt ist es mir egal, gegen wen wir am Ende spielen" , sagte Kehl und nahm bereits das nächste Bundesliga-Duell am Samstag (18.30 Uhr) gegen Union Berlin in den Blick.

Negativtrend in der Bundesliga stoppen

Dort müssen schnell Punkte her. Denn nach zuletzt zwei Niederlagen in den ersten beiden Ligaspielen unter dem neuen Trainer Niko Kovac liegt die selbst ernannte zweite Kraft im deutschen Fußball in der Bundesliga tatsächlich nur auf Platz elf. Und hat bereits acht Punkte Rückstand auf das Minimalziel Rang vier.

"Der Fokus liegt jetzt einzig und allein auf Union Berlin. Wir wollen dieses Heimspiel unbedingt gewinnen" , sagte Kehl.

Dann soll auch endlich der Trend durchbrochen werden, den das BVB-Team in dieser Saison mit sich herumschleppt. Nach neun Spielen in der Champions League folgte im anschließenden Bundesliga-Spiel nur ein einziger Sieg in der Liga. Das war ein 2:1-Erfolg beim 1. FC Heidenheim nach dem 3:1 gegen Schachtar Donezk zum Abschluss der Gruppenphase. Demgegenüber stehen fünf Niederlagen und drei Remis nach den Spielen in der Königsklasse.

Kovac will in die Köpfe der Spieler

Auf Kovac wartet also viel Arbeit in den nächsten Wochen, vor allem auch im mentalen Bereich. Er versuche nun, "in die Köpfe der Spieler zu kommen. Ich sehe viele Sachen, die schon gut sind, die aber noch besser funktionieren müssen" , berichtete Kovac und wolle, "Dinge durchtrainieren". Schon gegen Union Berlin sollen diese Maßnahmen Früchte tragen und der erste Bundesliga-Sieg in seiner Verantwortung eingefahren werden.

