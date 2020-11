Vor der Saison hätte bei Borussia Mönchengladbach wohl niemand gedacht, dass nach Punktgewinnen gegen Inter Mailand und Real Madrid (jeweils 2:2) Unzufriedenheit herrscht. In beiden Spielen war jedoch mehr drin für die Borussia, denn in beiden Spielen kassierten die Galdbacher den Ausgleich erst in der Nachspielzeit. "Wir wollen auch Spiele gewinnen. Und wenn uns das nicht gelingt wie gegen Real Madrid, dann ärgert uns das maßlos ", machte Manager Max Eberl deutlich, dass die Borussia in der Champions League nicht nur dabei sein möchte.