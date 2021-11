Borussia Dortmund - die zwei Gesichter der Rose-Elf

Konsterniert wirkte der Coach, der vor der Partie von einem "wichtigen Endspiel" gesprochen hatte. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte ebenfalls vorher gefordert: "Wir sollten es einfach anpacken und das Ding gewinnen, dann sind wir durch."

Anspruch und Wirklichkeit in Königsklasse nicht deckungsgleich

Statt großer Erleichterung nun aber das Abrutschen in die Europa League. Anspruch und Wirklichkeit sind einmal mehr nicht deckungsgleich beim BVB. Zumindest, was das internationale Geschäft angeht. Auch unter Rose. "Klares Ziel war es, nächstes Jahr in allen drei Wettbewerben dabei zu sein. Das ist schon ein Einschnitt" , räumte der Trainer nach dem Spiel ein.

Marco Rose: "Müssen konstanter werden".

Dabei hatte Watzke nach der Champions-League-Auslosung im August noch gesagt, man könne sich "nicht beklagen" über die Gruppe mit Ajax Amsterdam, Besiktas Istanbul und eben Lissabon. Dortmund ist in den letzten fünf Jahren nun schon zum zweiten Mal in der Gruppenphase ausgeschieden.

Individuelle Fehler wiegen zu schwer

Dabei knockte sich der BVB in Lissabon nach gutem Beginn schlicht selbst aus. Die Defensive war ohne den rotgesperrten Mats Hummels überfordert, sowohl Thomas Meunier als auch Nico Schulz kamen auf den Außenpositionen nicht wirklich zurecht, ebenso wie Marin Pongracic in der Zentrale.