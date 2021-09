Champions League: Borussia Dortmund ohne "Schnicken" zum Sieg

Ohne zu glänzen sicherte sich Borussia Dortmund am Dienstag die nächsten drei Punkte in der Champions League. Einen weiteren Rückschlag musste Mahmoud Dahoud hinnehmen. Der 25-Jährige, der in der Bundesliga zuletzt vom Platz flog, wurde nach drei Minuten verletzt ausgewechselt.