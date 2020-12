Häufig gab es bereits Spekulationen über die Besetzung der Trainerbank beim BVB. Favres Vertrag läuft am Ende der laufenden Saison aus, Trainer wie Marco Rose (Borussia Mönchengladbach), Julian Nagelsmann (RB Leipzig) und Jesse Marsch (RB Salzburg) wurden bereits als mögliche Nachfolger gehandelt. Dabei ist Favre einer der erfolgreichsten Coaches in der Dortmunder Geschichte. In 106 Pflichtspielen holte sein Team im Schnitt 2,04 Punkte pro Partie. Lediglich sein Vor-Vor-Vorgänger Thomas Tuchel (2,12) hatte eine noch bessere Bilanz.

Chance auf den Gruppensieg

Am Mittwoch will Favre im Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom (21 Uhr) seine Bilanz weiter aufbessern. Gewinnt der BVB, wäre ihm zudem auch der Sieg in der Gruppe F nicht mehr zu nehmen - dabei startete das Team mit dem 1:3 im Hinspiel in Rom denkbar schlecht in die internationale Saison. " Wir haben diese Niederlage sehr gut korrigiert und sind Tabellenführer. Wir wollen, dass es so bleibt ", sagt Favre. " Lazio ist eine gefährliche Mannschaft, aber wir wollen weiterkommen. "

Video starten, abbrechen mit Escape BVB-Trainer Favre: "Sind Tabellenführer und wollen, dass es so bleibt" . Sportschau. . 00:38 Min. . Verfügbar bis 01.12.2021. Das Erste.

Guerreiro vor der Rückkehr, Can könnte ausfallen