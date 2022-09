Die Mischung macht`s in der Defensive

" Das war eine sehr gute Leistung. Ich hatte mir gewünscht, dass wir diese Dominanz auf den Platz bekommen ", sagte Terzic nach dem überzeugenden Auftritt gegen Kopenhagen. In dieser Partie gelang es seiner Mannschaft, Ball und Gegner stets zu kontrollieren, das Spiel fast ausschließlich in die gegnerische Hälfte zu verlegen. Das eigene Tor geriet so nur äußerst selten in Gefahr.

Unter Terzic hat Dortmund aber auch das Verteidigen gelernt, stellte das vor allem in den Ligaspielen unter Beweis. Wobei ein Teil der Wahrheit auch ist, dass eine Portion Glück und starke Torhüterleistungen von Gregor Kobel, der nun aufgrund eines Muskelfaserrisses vorerst ausfällt, auf die starke Defensivbilanz einzahlten.

Özcan macht die Mitte dicht

Dennoch ist es auch die Spielweise unter Terzic, die die Grundlage für die weniger spektakulären Ergebnisse ist. Das bedingungslose Rose-Pressing ist Geschichte, unter seinem Nachfolger wird das eher punktuell und situationsbezogen eingesetzt. Der BVB ist nicht mehr das Team, das auf Teufel komm raus auf das nächste Tor drängen muss. Die höchste Devise ist das Sichern des eigenen Gehäuses, erst dann kommt die Lust auf das offensive Erfolgserlebnis.

Für dieses Twist im Dortmunder Spiel stehen auch die Personalien auf dem Platz. Mit Salih Özcan pflügt nun ein echter Kämpfer durch das BVB-Mittelfeld, er verschafft dem Zentrum die Staubsauger-Qualitäten, die in der Vergangenheit gefehlt hatten. Wer durch die Dortmunder Mitte will, setzt sich ein hohes Ziel gegen Özcan und seinem Nebenmann Jude Bellingham, der unter Rose zum Youngster wurde und unter Terzic nun Führungsspieler in jeder Hinsicht - auch in Sachen Kampfkraft - ist.

Schlotterbeck ist der Abwehrchef - nicht Hummels oder Süle

Und auch in der letzten Reihe (vor Kobel) geht es nun ganz anders zu. Die BVB-Abwehr war in der Vergangenheit vor allem für ihr starkes Aufbauspiel. Außenristpässe von Mats Hummels und unzählbare Zuspiele von Manuel Akanji ins Mittelfeld brachten das eigene Team voran. Jetzt steht mit Neuzugang Nico Schlotterbeck ein Verteidiger der Sorte "der kann richtig wehtun" hinten drin. Der Nationalspieler grätscht, kommandiert, haut sich rein - aber hat auch die nötigen Qualitäten am Ball.