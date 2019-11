Lizenzspielerchef Kehl: "Gier ist spürbar"

Nach Wochen der eher leisen Töne ist bei Borussia Dortmund der Glaube an die eigene Stärke zurück. "Wir sind sicherlich noch nicht da, wo wir hinwollen. Aber das ist Lamentieren auf ganz hohem Niveau" , sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl. Zwar seien "einige Spieler noch nicht in ihrer absoluten Topform" , aber: "Die Gier ist deutlich spürbar."

Die Gruppe F gestaltet sich nach drei von sechs Spieltagen eng. Verliert der BVB, wäre es das fast schon mit dem Achtelfinale - Inter wäre drei Punkte entfernt und hätte den direkten Vergleich gewonnen. Im Falle des Sieges aber, am besten sogar höher als das Mailänder 2:0 aus dem Hinspiel, stehen die Chancen gut. Dann würde ein Heimsieg gegen Slavia Prag am 10. Dezember für den Einzug in die K.o.-Runde reichen, selbst wenn das Spiel beim FC Barcelona (27.11.) verloren ginge.

BVB denkt (erstmal) nur an Inter Mailand

"Wir brauchen einen Sieg", forderte deswegen Sportdirektor Michael Zorc. "Ich hoffe, dass uns das dann das nötige Selbstvertrauen gibt." Einen weiteren Schub also für die Partie bei Bayern München am Samstag (09.11.2019, 18.30 Uhr), über die Torwart Roman Bürki sagte: "Es ist mal wieder an der Zeit, sie in München zu schlagen."

So ein bisschen drehen sich die Gedanken also schon um das Topspiel gegen den Rekordmeister. Jedoch nicht bei Trainer Lucien Favre, der ausdrücklich betonte: "Die volle Konzentration gilt Inter."

Reus-Einsatz fraglich

Favre hielt zuletzt ein Plädoyer für die Rotation, wird aber gegen den früheren Europapokalsieger nach der taktischen Lehrstunde vor zwei Wochen niemanden schonen. Axel Witsel, Jadon Sancho und Thomas Delaney werden höchstwahrscheinlich in die Startelf zurückkehren. Bürki löst Marwin Hitz wieder im Tor ab.