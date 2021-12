Champions League: BVB gegen Besiktas - Frustabbau ist das Ziel

Dass es für Borussia Dortmund nach der Winterpause nur in der Europa League weitergeht, ist bereits sicher. Trotzdem will der BVB sich am Dienstag (06.12.2021) im Heimspiel gegen Besiktas Istanbul mit einem Sieg aus der Königsklasse verabschieden.