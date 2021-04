Jude Bellingham - Potenzial für die ganz große Karriere

Es lief die 38. Spielminute im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag zwischen Manchester City und Borussia Dortmund, als Jude Bellingham beherzt City-Torwart Ederson anlief, dazwischen spritzte und die Kugel eroberte.

Dass sein anschließendes Tor nicht zählte, war umstritten. Doch die Szene belegt, weshalb der erst 17-Jährige bereits Stammspieler beim BVB ist und zum zweitjüngsten Starter in einem Champions-League-Viertelfinale avancierte.

BVB setzte sich im Transferpoker durch

Bellingham zeigt ein enormes Potenzial in der Balleroberung und eine hohe Laufbereitschaft. Das war auch gegen City der Fall. Schon vor seinem Treffer hatte er in der siebten Spielminute die erste Gelegenheit, scheiterte aber an Ederson.

Das unumstritten vorhandene Talent erkannte der BVB schon im vergangenen Sommer, als er sich im Rennen um das Juwel von Birmingham City unter anderem gegen die Top-Klubs Manchester United und City sowie den FC Bayern durchsetzte. 23 Millionen Euro überwies der BVB für ihn. Ungewöhnlich viel für einen Mann, der in der zweiten Liga Englands kickte - wenn auch mit 16 schon als Stammspieler.