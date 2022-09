Damit es gegen diesen Topklub passt, forderte Seoane "totale Entschlossenheit" . Man müsse sich "in beiden Strafräumen viel konsequenter verhalten" . Seoane, der auf den argentinischen Mittelfeldspieler Exequiel Palacios (Oberschenkelverletzung) verzichten muss, ist sich der ernsten Lage bewusst.

Bei einer weiteren Niederlage gegen das Team von Trainer Diego Simeone würde das Champions-League-Achtelfinale schon in weite Ferne rücken. Auf die zunehmende Kritik an seiner Arbeit reagierte der 43-Jährige mit Verständnis: "Es ist klar, dass bei dieser Anhäufung von Resultaten der Druck auf die Verantwortlichen immer mehr steigt. Der Trainer hat die Gesamtverantwortung für eine Entwicklung."

Mittelfeldmann Hincapié: "Stimmung in der Umkleide nicht schlecht"

Die Spieler sind offenbar willig, den Bock umzustoßen. "Wir sind extrem motiviert und stehen als Mannschaft zusammen" , versicherte Piero Hincapié. Dabei wird es in der Kabine auch mal etwas lauter. "Wir sprechen offen alle Punkte an. Wir kritisieren uns, um uns zu verbessern. Die Stimmung in der Umkleide ist aber nicht schlecht", sagte der Ecuadorianer.

Sie wäre noch besser, wenn in der Woche der Wahrheit Siege gegen Atlético und am Samstag (15.30 Uhr) gegen Werder Bremen folgen. "Du musst mit der Einstellung reingehen: Wir haben nichts zu verlieren. In schwierigen Situationen kannst du in diesen Spielen was holen" , gab Kapitän Lukas Hradecky einen Einblick in seine Gefühlslage.

