"Lucien, du hast unser vollstes Vertrauen." Diesen Satz dürfte BVB -Trainer Lucien Favre vor der Partie in der Champions League am Mittwoch in Barcelona (27.11.2019) gerne gehört haben. Vor allem, weil er von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke kam - öffentlich gegenüber den anwesenden Mitgliedern auf der Jahreshauptversammlung des BVB am Sonntag. Denn der Trainer stand zuletzt deutlich in der Kritik.

Zwei Gesichter des BVB

Zu oft agierte die Borussia nicht wie ein Spitzenteam. Für ganz oben fehlt vor allem eines: Konstanz. Entweder verspielten die Schwarz-Gelben leichtfertig Führungen, wie gegen Freiburg, Frankfurt oder Bremen in der Liga. Oder die Mannschaft zeigte, wenn überhaupt, nur 45 Minuten Spitzenfußball. Der andere Durchgang ging meist völlig daneben. Dafür gab es ebenfalls genügend Beispiele: Köln, Paderborn sowie die Niederlagen gegen Bayern und Union.