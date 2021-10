BVB-Frust nach Rekord-Pleite: Kein "Feuer unterm Dach"

Ob die Schlappe in der Johan-Cruyff-Arena bei der Borussia einen folgenschweren Knacks für den weiteren Saisonverlauf verursacht hat, werden erst die nächsten Spiele zeigen. Zumindest aber gab Reus zu: " Es stand nicht auf dem Plan, dass wir hier so untergehen. " Das sah auch Rose so und kündigte für die zwei Wochen bis zum erneuten Aufeinandertreffen mit dem niederländischen Rekordmeister in Dortmund auch schon mal " Arbeit an allem " an.

cl | Stand: 20.10.2021, 10:44