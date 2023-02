Dieses Tempo konnte der Stürmer in der Hinrunde nicht allzu oft zeigen. Der deutsche Nationalspieler war im Sommer aus Salzburg gekommen und wurde nach null Toren fast schon als Flop abgestempelt. Viel Kritik prasselte auf ihn ein, seine WM-Nominierung trotz durchwachsener Leistungen und einiger Verletzungen erschien vielen Fans als falsch.

Dortmunds Stürmer zeigt seit Jahresbeginn seine Stärken

Nun zahlt Adeyemi, immerhin 35 Millionen Euro teuer, endlich zurück. Tempo und Abschluss - die vom BVB bei Wechselbekanntgabe im Mai betonten Stärken spielte der Angreifer vor dem Tor gegen Chelsea perfekt aus. Und es ist keine Eintagsfliege: Schon drei Pflichtspiel-Treffer erzielte er im neuen Jahr. "Neues Jahr, neues Glück" , antwortete der Angreifer auf die Frage nach den Gründen für sein Formhoch.

Sein Trainer Edin Terzic hat dagegen konkreteres als Glück ausgemacht: "Er ist nach der WM sehr fleißig wiedergekommen und hat richtig Gas gegeben." Die schlechte Hinrunde ist inzwischen fast vergessen, zudem wies Terzic auf diverse Verletzungen und Formschwankungen aufgrund des Alters hin: "Wir dürfen nicht vergessen, dass er noch ein junger Kerl ist."

BVB-Trainer Terzic hofft auf konstant gute Leistung

Für beide zählt nun sowieso nur die Zukunft. Terzic hofft, dass Adeyemi weiter auf diesem Niveau bleiben kann: "Er macht das aktuell richtig gut. Wir hoffen, dass das nun konstant von ihm kommt. Dann wird er uns helfen, die Ziele zu erreichen." Und vor allem gesund müsse Adeyemi bleiben.

Video starten, abbrechen mit Escape Adeyemi hat den Rückwärtssalto "früher auf dem Trampolin" geübt Sportschau. . 01:01 Min. . Verfügbar bis 16.02.2024. Das Erste.