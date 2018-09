Schalke verliert in Mönchengladbach

Gleichwohl sei das erste Match in der Gruppe D (mit Galatasaray Istanbul und Lokomotive Moskau) gegen den wohl stärksten Gruppengegner "alles andere als ein Zuckerschlecken" , merkte Heidel an. Nun gilt es den Liga-Fehlstart mit drei Pleiten in Wolfsburg (1:2), gegen Hertha (0:2) und in Mönchengladbach (1:2) auszublenden, die schwachen Eindrücke zu korrigieren und sich das ersehnte Erfolgserlebnis für die englischen Wochen zu verschaffen.

Heidel gibt Tedesco Rückendeckung

Wenn ein Sieg gegen das erfahrene Team von Trainer Sergio Conceicao gelingen soll, muss sich der Revierklub in allen Bereichen steigern. "Wir hatten einen Fehlstart, da kann man nichts schönreden. Aber wir geraten nicht in Panik" , versicherte Heidel, der Trainer und Team den Umschwung zutraut.

"Domenico macht seinen Job genauso gut wie in der vergangenen Saison, als wir Vizemeister geworden sind. Ich bin fest überzeugt, dass wir schon bald positive Ergebnisse erzielen werden" , sagt der Manager. Nun müssten alle noch enger zusammenrücken: "Die Stärke unseres Vereins zeigt sich, wenn es einmal nicht so gut läuft."

"Porto ist eine Top-Mannschaft"

Porto ist mit drei Siegen und einer Niederlage in die Primeira Liga gestartet, dort aktuell Tabellen-Vierter, kam am Wochenende im Ligapokal aber nicht über ein 1:1 gegen GD Chaves hinaus. Tedesco hat den Gegner akribisch studiert und weiß, was auf sein Team zukommt: "Porto ist eine Top-Mannschaft, robust und mit viel Mentalität."

Video starten, abbrechen mit Escape Schalkes Champions-League-Gegner im Check | Sportschau | 17.09.2018 | 00:45 Min. | Verfügbar bis 17.09.2019 | Das Erste

dpa/red | Stand: 17.09.2018, 10:25