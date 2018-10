Im Heimspiel gegen das europäische Schwergewicht Atletico Madrid am Mittwoch (24.10.2018/21 Uhr) will der seit elf Pflichtspielen ungeschlagene Revierklub den Trend bestätigen und einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen. "Das wird eine knifflige Aufgabe. Jeder von uns brennt" , sagte Angreifer Maximilian Philipp.

Nach dem blamablen Gruppen-Aus in der vorigen Saison, als das Team ohne Sieg blieb und sich den Unmut der Fans zuzog, verbreitet der BVB in der Königsklasse wieder Festtagsstimmung. Erfolge über den FC Brügge (1:0) und die AS Monaco (3:0) ebneten den Weg an die Tabellenspitze der Gruppe A vor dem punktgleichen Team aus Spanien.