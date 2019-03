Kaum Informationen für Medienvertreter

Dass der BVB seinen einst komfortablen Vorsprung in der Fußball-Bundesliga auf den Verfolger Bayern München nahezu komplett verspielt hat und gegen den VfB Stuttgart am Samstag (09.03.2019, 15.30 Uhr) der Verlust der Tabellenführung droht, wollte Favre nicht weiter kommentieren. Egal, was die Journalisten auch fragten, der Trainer von Borussia Dortmund blieb stoisch ruhig. Das Team müsse "einfach weiter arbeiten", sagte er.

Vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart, der mit dem Schwung des 5:1-Siegs gegen Hannover 96 nach Dortmund kommt, ist vor allem Favre gefordert. Die spielerische Leichtigkeit, mit der der BVB die Hinrunde dominiert hatte, ist ebenso verloren gegangen wie die eiskalte Chancenverwertung. Außerdem haben sich die Gegner scheinbar auf die Spielweise eingestellt. Der technisch starke BVB hatte zumindest zuletzt mehrfach Probleme, wenn die Gegner auf volle Defensive und Konter setzte. Hier fehlte die "Wucht", um sich durchzusetzen, hatte Torhüter Roman Bürki kritisiert.

Geduldsspiel wird erwartet

Gegen den VfB erwartet die Dortmunder aber wieder ein ähnliches Geduldspiel - schließlich ist es kaum vorstellbar, dass die abstiegsbedrohten Schwaben ihr Heil in der Offensive suchen werden. "Es scheint, dass sie ihr System gefunden haben. Sie sind besser als in der Hinrunde ", analysierte Favre: "Sie haben eine Organisation gefunden, defensiv und offensiv funktioniert das ziemlich gut."

Wie der BVB dieses Spiel angehen wird, verriet Favre nicht. Auch zum Personal wollte er sich nichts entlocken lassen. "Zwei, drei Spieler sind erkältet" , sagte der Coach, ohne jedoch Namen zu nennen, "um nicht zu viel Information zu geben".

Stand: 08.03.2019, 14:00