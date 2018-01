Borussia Dortmund arbeitet am Neustart

Bei Borussia Dortmund ist die Arbeit an neuen Zielen und neuer Kraft in vollem Gange. Im Trainingslager in Spanien bleibt Trainer Peter Stöger nicht viel Zeit dafür.

Viel Zeit bleibt ihm nicht: Am 14.01.2018 geht es in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg. Peter Stöger nutzt deshalb auch in Marbella jede Minute, um die Mannschaft kennenzulernen und zu entwickeln. Denn seine Mission ist klar definiert: Stöger soll den BVB stabilisieren und am Ende die direkte Champions League Qualifikation schaffen.

Qualitätspersonal zurück im Team

Entgegen kommt dem neuen Trainer, dass Qualitätspersonal wie Mario Götze und Lukas Pisczek ins Team zurück gekehrt sind. Und auch Marco Reus macht enorme Fortschritte. Seit seinem im Pokalfinale erlittenen Kreuzbandriss wartet der BVB auf sein Comeback. In Marbella macht er bereits Teile des Mannschaftstrainings mit. Realistisch dürfte er im Februar ins Team zurück kehren.

Anlayse des vorherigen Absturzes

Die dramatische Hinrunde mit dem rasanten Start und dem fulminanten Absturz hatte Reus nur als Zuschauer mitbekommen. Noch rätseln sie beim BVB immer noch, warum es derart wechselhaft gelaufen ist. Probleme im mentalen Bereich waren deutlich zu sehen. Grüppchenbildung soll es gegeben haben.

Soziologe gehört jetzt zum Team

Auch deshalb gibt es im Trainer und Betreuer Team nun einen Soziologen. Der Österreicher Werner Zöchling. Er ist seit Jahren ein Vertrauter von Peter Stöger. Jetzt soll er mithelfen das interne Klima zu verbessern.

Bislang sieht es so aus als ob Peter Stöger dem BVB gut tut. Ruhig und unaufgeregt wirkt er. Aber im Fußball zählen Ergebnisse. Und die wird er ab dem 14. Januar liefern müssen.

Video starten, abbrechen mit Escape Die Frage der Winterpause - sonniger Süden oder trautes Heim? | Sportschau.de | 03.01.2018 | 02:58 Min. | Verfügbar bis 03.01.2019 | Das Erste

Stand: 05.01.2018, 15:39