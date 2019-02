Champions League - Video-Assistent ohne Video-Keller

In der Champions League wird ab dem Achtelfinale erstmals der Video-Assistent eingesetzt. Zwei Details sind wichtig: Einen "Kölner Keller" gibt es in Europa nicht, die Assistenten sitzen an den Stadien in einem Übertragungswagen. Und die Torrichter sind nicht mehr dabei. | sportschau