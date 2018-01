Borussia Dortmund bekommt zunehmend ein Problem mit seinem eigentlich wichtigsten Spieler. Pierre-Emerick Aubameyang ist schnell, besitzt einen tollen Torriecher und kann Spiele im Alleingang entscheiden. Doch in letzter Zeit sorgte der extravagante Stürmer eher neben als auf dem Platz für Schlagzeilen.

So auch vor dem müden 0:0 der Dortmunder gegen Wolfsburg. Zum dritten Mal seit November 2016 war der Stürmer aus dem Kader gestrichen worden. Dieses Mal, weil er eine Mannschaftssitzung geschwänzt hatte.

Zorc: "So kann es nicht weitergehen"

Ein ratloser BVB-Sportdirektor Michael Zorc

Und so langsam scheint die Geduld beim BVB aufgebraucht. " Ich weiß nicht, was in seinem Kopf abgeht ", klagte Michael Zorc: " Irgendwann ist ein Punkt erreicht, an dem man es nicht mehr tolerieren kann. " Der Sportdirektor kündigte weitere Sanktionen für Aubameyang im " monetären Bereich " an.

Ob es aber wirklich bei einer Geldstrafe bleiben wird, ist fraglich. Denn selbst Zorc schließt einen Verkauf des Angreifers noch in diesem Winter nicht mehr aus: " Wir brauchen jetzt hier keine Spekulationen anzustellen. Aber klar ist: So kann es nicht weitergehen. "

Aubameyang und die "Affenzirkus-Affäre"

Ein schneller Abgang – es wäre wohl genau das, was Aubameyang mit seinen Eskapaden provozieren will. Dafür spricht auch eine skurrile Geschichte vom Wochenende: Nachdem sich der Gabuner von einem "kicker"-Reporter, der ihm " Affenzirkus " vorgeworfen hatte, rassistisch beleidigt gefühlt hatte, instrumentalisierte Aubas Vater und Berater den Vorfall auf Instagram: " Ich glaube, der kleine Affe und seine Familie müssen hier verschwinden ", schrieb er.