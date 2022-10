Von dem erneuten Rassismus-Eklat berichteten am Dienstag Abend die "Ruhr Nachrichten". Der BVB bestätigte die Vorfälle am Mittwoch auf seiner Homepage. So hat es im Spiel gegen Sevilla erneut den Spieler Abdoulaye Kamara getroffen haben. Auch der Übeltäter soll derselbe sein: Sevillas Alejandro Vazquez. "Es hat dieselben Laute und Beleidigungen wie letzte Woche gegeben. Ein Sanitäter hat das bestätigt" , erklärte BVB-Trainer Mike Tullberg.

Nachwuchschef Ricken: "Froh, wenn Sevilla weg ist"

Der Schiedsrichter habe jedoch nichts gehört und konnte nicht handeln. Tullberg schildert eine Diskussion mit den UEFA-Verantwortlichen: "Da musste ich diskutieren, wie ein Affe klingt und was ein Affe macht. Das war nicht okay. Wie sollen wir beweisen, dass es die Beleidigungen gegeben hat?!" Den betroffenen Spieler wechselte er zu dessen Schutz in der Halbzeit aus.

Entgegen der Ankündigung von Nachwuchschef Lars Ricken brach die Mannschaft die Partie zum Seitenwechsel nicht ab, sondern spielte weiter. "Wir haben den Platz trotz des erneuten Zwischenfalls nicht verlassen, weil der Schiedsrichter uns mit seinem Handeln leider das ungute Gefühl vermittelt hat, dass im Zweifelsfall Aussage gegen Aussage stehen würde, und indem Absprachen nicht eingehalten und Richtlinien nicht befolgt worden sind, unsere Spieler und wir als Mannschaft und Club hätten fürchten müssen, noch obendrein bestraft zu werden" , erkläte Ricken den Schritt. "Also haben wir uns darauf eingeschworen, dem Gegner sportlich und mit unserem Verhalten auf dem Platz die richtige Antwort zu geben."

Und die gab die Borussia: Zwei Tore von Julian Rijkhoff brachten einen 2:0-Sieg. Ricken wählte dennoch deutliche Worte in Richtung Gäste: "Ich bin froh, wenn sie ihre Sachen gepackt und das Gelände verlassen haben." Bereits nach dem Hinspiel in der vergangenen Woche hatte der BVB rassistische Vorfälle beklagt und eine offizielle Beschwerde bei der UEFA eingereicht.

Quelle: sid/dpa