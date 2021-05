BVB II hat Drittliga-Aufstieg fest im Visier

Es war der perfekte Re-Start für den BVB II, der wegen positiver Corona-Tests und der damit verbundenen Quarantäne lange pausieren musste. " Wir haben von Beginn an gezeigt, dass wir ein Ziel haben. Das Ziel heißt Aufstieg. Wir hatten jetzt über drei Wochen lang kein Spiel, es war eine schwierige Situation ", meinte BVB-Mittelfeldspieler Franz Pfanne.

Rödinghausen weiß, wie man den BVB ärgert

Die sah man der Maaßen-Elf in Straelen aber kaum an. Zwar lief der BVB II einem frühen Rückstand hinterher, ging am Ende aber als verdienter Sieger vom Platz. Nun wartet mit Rödinghausen jedoch eine besondere Aufgabe auf die Borussia. Denn der kommende Gegner ist die einzige Mannschaft der Liga, die bislang in dieser Saison gegen den BVB gewinnen konnte.

" Rödinghausen wird uns alles abverlangen ", warnte Torjäger Steffen Tigges. Zwar hätte man nach den jüngsten Ergebnissen " sozusagen zwei Bonusspiele ", aber natürlich will der Tabellenführer " das Ding so schnell wie möglich entscheiden ", wie Tigges klarstellte.

Die Zweitvertretung des BVB war in der Saison 2014/15 aus der 3. Liga abgestiegen und spielt seitdem in der Regionalliga West. Als Meister der West-Staffel würde Dortmund direkt aufsteigen.

