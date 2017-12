BVB-Chef Rauball bezeichnet Bosz-Verpflichtung als "falsch"

Stöger mit "guten Startvoraussetzungen"

" Ich glaube, dass Stöger die Mannschaft weiterbringen wird ", sagte Rauball dem Fachmagazin. Der Österreicher gehe auf die Leute zu und wecke bei Spielern und Verantwortlichen Vertrauen. " Was er sagt, ist ehrlich gemeint. Weil auch die Fans das so sehen, hat er gute Startvoraussetzungen in Dortmund ", sagte der Vereinspräsident.

Allerdings steht Stöger, der beim BVB einen Vertrag bis zum Saisonende besitzt, bei den Schwarz-Gelben auch gehörig unter Erfolgsdruck, wie Rauball unmissverständlich klarstellte: Um beim BVB dauerhaft einen Status zu bekommen wie einst Jürgen Klopp oder Ottmar Hitzfeld, sei es erforderlich, " dass sich eine klare Tendenz nach oben zeigt. Möglichst mit Abschluss eines Erfolges, der durch einen Pokal messbar ist ", sagte der 71-Jährige.

Stand: 28.12.2017, 09:39