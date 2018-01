BVB sehnt Comeback von Piszczek herbei

Mit ihm stürmte Borussia Dortmund an die Tabellenspitze, ohne ihn begann die Talfahrt. Die Krise von Borussia Dortmund in der Hinrunde ging mit dem monatelangen Ausfall von Lukasz Piszczek einher. Nun steht der polnische Außenverteidiger, der die Liste der am längsten ungeschlagenen Bundesligaprofis im Jahr 2017 mit 20 Partien anführt, vor seinem Comeback.

Ohne Piszczek achtmal ohne Sieg

Der Moment der Verletzung von Lukasz Piszczek im Spiel der Polen gegen Montenegro im Oktober.

Allein die Zahlen dokumentieren den großen Wert des rechten Außenverteidigers für den Revierclub. In den ersten sieben Saisonspielen verbuchte der BVB unter seiner Mithilfe fast optimale 19 Punkte. Doch nach seiner im Länderspiel der polnischen Nationalmannschaft gegen Montenegro am 8. Oktober erlittenen Außenbandverletzung blieb die Borussia acht Mal ohne Sieg und rutschte von Rang eins zwischenzeitlich auf Platz acht ab.

Spieler glaubt nicht an direkten Zusammenhang