Der BVB-Kader umfasst derzeit 36 Profis. Dortmund absolviert in der Saisonvorbereitung ein Trainingslager in den USA (15. bis 21. Juli) und eines im schweizerischen Bad Ragaz vom 27. Juli bis 3. August. Am 3. August empfängt der Vorjahreszweite der Bundesliga den Double-Gewinner Bayern München zum Supercup.

Auftakt gegen Augsburg

In der ersten Runde des DFB-Pokals gastiert der achtmalige Meister am 9. August beim Drittligisten KFC Uerdingen, in der Folgewoche empfängt Dortmund zum Bundesliga-Auftakt den FC Augsburg.

Video starten, abbrechen mit Escape Hummels' Rückkehr: Ein guter Wechsel für den BVB. Sportschau. . 01:08 Min. . Das Erste.

sid/dpa | Stand: 03.07.2019, 11:33