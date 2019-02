Der BVB hat seine defensive Stabilität verloren, zuletzt war das auch zweimal im eigenen Stadion zu beobachten. Seit vier Spielen warten die Dortmunder wettbewerbsübergreifend auf einen Sieg, zuletzt gab es in drei Begegnungen jeweils drei Gegentore.

Naive Abwehrarbeit aus Hälfte zwei verheißt nichts Gutes

Die beiden Dortmunder Axel Witsel (M.) und Ömer Toprak (r.) sind konsterniert.

Vor allem das naive Defensivverhalten, das die Borussen in London vor allem im zweiten Abschnitt an den Tag legten, verheißt wenig Gutes. Mehr noch als beim Aus im DFB-Pokal gegen Bremen (2:4 i.E.) oder dem 3:3 gegen Hoffenheim bekam der BVB im Londoner Wembley Stadion binnen einer Woche die Grenzen aufgezeigt. " Es war eine sehr schmerzhafte Niederlage ", bekannte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl und bezeichnete die Ausgangslage für das Rückspiel am 5. März gegen die "Spurs" als sehr bescheiden.

Favre misst Abwärtstrend keine große Bedeutung bei