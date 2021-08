Frauenfußball: BVB-Mannschaft fiebert historischem Start entgegen

Spagat: Kreisklasse vs. BVB-Umfeld

Zwar startet der BVB in der Kreisklasse, in anderen Bereichen ist die neue Mannschaft aber sehr professionell aufgestellt. Das Team trainiert auf Trainingsplätzen des Vereins, drei Trainer betreuen die Spielerinnen. Auch medizinisches Personal und professionelle Ausrüstung stehen zur Verfügung. Außerdem sind in die neue Mannschaft auch Spielerinnen gekommen, die zuvor einige Ligen höher gespielt haben.

Auf den BVB wartet ein Spagat: Eine Mannschaft mit Kreisliga-Ambitionen trifft auf ein professionelles Umfeld in einem der größten Fußballvereine Deutschlands. " Natürlich haben wir unfassbar viele Vorteile. Das wissen wir sehr zu schätzen ", so Svenja Schlenker, Leiterin der BVB-Frauenfußball-Abteilung. " Wir wissen aber auch, dass wir in der Kreisliga spielen und denken auch so. Wir haben uns vorgenommen, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben ."

Dass die neue Mannschaft lange in der Kreisliga bleibt, ist eher unwahrscheinlich. Bis zum ersten Aufstieg ist der Weg aber trotzdem noch weit. Nun steht zunächst das erste Testspiel gegen 1860 München an. " Wir wollen in diesem Spiel vernünftig Fußball spielen, alle Spielerinnen mal auf den Platz bringen, damit jede die Atmosphäre schnuppern kann ", erklärt Trainer Sulewski: " Das Ergebnis ist erstmal zweitrangig. Es geht mehr um das Ereignis ."

Stand: 05.08.2021, 08:33