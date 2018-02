Letzte Titel-Chance für Borussia Dortmund

Nach dem Arbeitssieg über den Hamburger SV in der Bundesliga trifft Borussia Dortmund in der Runde der letzten 32 der Europa League mit Atalanta Bergamo (Donnerstag/15.02.2018/19 Uhr) erneut auf einen defensiv eingestellten Gegner. Angesichts großer Namen wie Atletico Madrid, SSC Neapel oder dem FC Arsenal scheint der BVB mit den Norditalienern einen der "machbaren" Gegner zu haben, doch Peter Stöger mahnt zur Vorsicht.

"Bergamo in der Kategorie Milan"

Der BVB-Trainer sieht Bergamo "in der Kategorie von Milan" , das in der Serie A nur einen Punkt vor dem achtplatzierten Bergamo steht. "Und würde Milan jetzt kommen, würden alle von einem richtigen Kracher sprechen", so Stöger vor dem Hinspiel gegenüber dem "kicker". Atalanta verfügt über eine gute Abwehr und wusste zuletzt vor allem auswärts zu überzeugen: Die vergangenen sechs Pflichtspiele auf fremden Plätzen wurden nicht verloren, unter anderem wurden der AS Rom und Neapel besiegt.

Testspiel gegen Atalanta verloren