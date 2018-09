Alcacer nach Debüt gefeiert - Götze schiebt Frust

" Es liegt am System. An dem der anderen und vor allem an unserem. Wir haben im Mittelfeld sehr, sehr viele Spieler ", sagte Favre und machte Götze keine großen Hoffnungen auf eine grundlegende Veränderung: " Wir werden sehen, was in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen passiert. "

Alcacer an zwei Toren beteiligt

Während Götze nach null von 270 möglichen Einsatzminuten Frust schob, strahlte Alcacer überglücklich. Die Leihgabe des FC Barcelona leitete das 2:1 des Ex-Frankfurters Marius Wolf (72.) stark ein, für den Endstand sorgte er mit einem strammen Schuss persönlich (88.). Allerdings klagte der Stürmer danach über Oberschenkelprobleme, sein Einsatz am Dienstag (21 Uhr) beim Champions-League-Auftakt beim belgischen Meister FC Brügge ist zumindest fraglich.

Alle drei Joker brachten Struktur ins Spiel

Favre warnte vor zu großer Euphorie um Alcacer: " Er hat nicht viel gespielt in den beiden letzten Jahren. Es braucht noch etwas Zeit, bis er fit ist. " Die Zeit nach seiner Einwechslung nutzte er aber perfekt, dies traf auch auf die beiden weiteren Joker Jadon Sancho und Axel Witsel zu. Sancho narrte nach Alcacers Pass vor dem zweiten BVB-Treffer gleich zwei Gegenspieler und hatte dann den Blick für Wolf, der belgische WM-Dritte Witsel brachte nach seiner Einwechslung viel Struktur in das bis dahin anfällige Dortmunder Spiel.

Favre: "Wir brauchen noch Zeit"