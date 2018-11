Dem kriselnden Bundesligisten FC Schalke 04 gehen die Stürmer aus. Guido Burgstaller hat das Trainingslager der österreichischen Nationalmannschaft vor den anstehenden Länderspielen gegen Bosnien-Herzegowina am Donnerstag und Nordirland am Sonntag verlassen. Wie der Österreichische Fußballverband am Mittwoch (14.11.2018) mitteilte, fällt der 29-Jährigen wegen anhaltender Leistenprobleme aus.