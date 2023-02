Frauen-Bundesliga: SGS Essen düpiert den 1. FC Köln

Stand: 03.02.2023, 21:25 Uhr

Die SGS Essen hat in der Frauen-Bundesliga den zweiten Kantersieg in Folge gefeiert. Am Freitag gab es nach dem 6:0 gegen den MSV Duisburg einen deutlichen 4:0 (2:0)-Erfolg gegen den 1. FC Köln.