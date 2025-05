Für beide Teams ging es in dieser Partie um nichts mehr. Werder wird die Spielzeit auf Rang sieben oder acht beenden, der "Effzeh" spielte um Platz zehn oder elf. Dennoch ging es für das Team von Cheftrainerin Britta Carlson im letzten Auswärtsspiel der Saison um einen versöhnlichen Ausklang der Spielzeit.

Köln dominiert die erste Hälfte

Anfang des Jahres hatte Carlson das Amt übernommen, doch trotz einiger ansehnlicher Partien wie etwa das 1:1 gegen Bayer Leverkusen, wartet das Team unter ihrer Führung noch auf den ersten Sieg. Vor dem Spiel in Bremen stand lediglich der eine Sieg aus dem Dezember, den das Team in der Hinrunde bei Schlusslicht Turbine Potsdam eingefahren hatte, zu Buche.

Die Kölnerinnen hatten sich also einiges vorgenommen, und das spürte man von Anbeginn der Partie. In der ersten Hälfte erspielten sich die Domstädterinnen deutlich mehr Torchancen und waren auch in den Zweikämpfen überlegen. Taylor Ziemer scheiterte nach elf Minuten nach einer feinen Einzelleistung an Werder-Torfrau Livia Peng. Eine Minute später verfehlte Alena Bienz aus elf Metern nur knapp das Bremer Tor.

Billa reagiert am schnellsten

Nach 28 Minuten belohnte Nicole Billa dann die Kölnerinnen. Nach einer Ecke reagierte Billa bei einer unübersichtlichen Situation im Fünfmeterraum am schnellsten und schob zur Kölner Führung ein. Die Carlson-Elf spielte weiter nach vorne, während die Gastgeberinnen immer verunsicherter wirkten. Nach 39 Minuten fast das 0:2, doch nach einer Billa-Flanke von rechts brauchte Martyna Wiankowska zu lange, um sich den Ball sechs Meter vor dem Tor zurechtzulegen, so dass Lara Schmidt im letzten Moment klären konnte.

Auch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte kamen die Kölnerinnen noch einmal nach einer Ecke gefährlich vor das Werder-Tor, doch Peng rettete mit vollem Einsatz.

Werder nach dem Wechsel wesentlich stärker

Nach Wiederanpfiff präsentierten sich die Bremerinnen deutlich besser. Werder übernahm nun mehr und mehr die Spielkontrolle und hatte nach 57 Minuten die Chance zum Ausgleich, doch FC-Torfrau Aurora Mikalsen parierte den Schuss aus spitzem Winkel von Tuana Mahmoud.

Mikalsen stand kurze Zeit später wieder im Blickpunkt, als sie einen katastrophalen Pass direkt in die Füße von Larissa Mühlhaus spielte, diese das Geschenk aber nicht annahm und aus knapp sechzehn Metern den Ball nicht im Tor unterbrachte (65.). Acht Minuten später hätte Alena Bienz für die Vorentscheidung sorgen können, doch aus 13 Metern schoss sie den Ball zu zentral, so dass die heute stark haltende Peng auch in dieser Situation parieren konnte.

Wieder tunnelt Mikalsen

Köln war jetzt wieder am Drücker, doch statt 0:2 stand es plötzlich 1:1. Mahmoud setzte sich auf der linken Seite durch. Am FC-Strafraum spielte sie aus Verena Wieder, die frei vor Mikalsen die Kölner Torfrau mit einem Tunnel überwand (75.).

Die Carlson-Elf suchte direkt nach einer Antwort und hatten in der Schlussphase den Vorteil der Überzahl: Werders Lara Schmidt musste verletzt das Spielfeld verlassen (85.), und da Trainer Thomas Horsch das Auswechselkontingent bereits ausgeschöpft hatte, ging es für Bremen zu zehnt weiter.

Die Gäste-Elf drückte nun auf die Führung. Eine Standardsituation führte dann zum 1:2. Einen gut getretenen Freistoß von Laura Feiersinger verlängerte Anna Gerhardt mit dem Kopf zum schönsten Treffer der Partie zur erneuten Kölner Führung. Bremen hatte nun nichts mehr entgegenzusetzen, so dass es bei dem verdienten FC-Erfolg blieb.

Köln zum Abschluss gegen Schlusslicht Potsdam

Am letzten Bundesliga-Spieltag empfangen die Kölnerinnen die bereits als Absteiger feststehende und noch sieglose Mannschaft von Turbine Potsdam. Anstoß ist am 11. Mai um 14 Uhr.