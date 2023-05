Abstiegskrimi in der Frauen-Bundesliga: Köln, Duisburg oder Meppen - wer muss runter?

Der 1. FC Köln und der MSV Duisburg liefern sich am letzten Spieltag ein spannendes Fernduell mit dem SV Meppen. Die Entscheidung, wer dem 1. FFC Turbine Potsdam in die 2. Frauen-Bundesliga folgen muss, fällt am Sonntag ab 14 Uhr. Das Gute aus West-Sicht: Sowohl Köln als auch der MSV haben den Klassenerhalt noch in der eigenen Hand.