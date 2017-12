Abwehr - Kyriakos Papadopoulos (Hamburger SV ): Der bullige Grieche gewann in Freiburg zwar längst nicht alle seine Zweikämpfe, dafür aber die entscheidenden. Er war immer da, wenn es brenzlig wurde. Vor allem in der ersten Halbzeit grätschte er zwei, drei Mal in höchster Not in die Schüsse der Freiburger und blockte den Ball in letzter Sekunde ab. Wieder ein starkes Spiel von "Papa".