Im dritten Anlauf hat Aufsteiger Fortuna Düsseldorf in der Fußball-Bundesliga den ersten Saisonsieg eingefahren. Das Team von Trainer Friedhelm Funkel feierte am Samstag (15.09.2018) im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim einen 2:1-Erfolg.

Die Hoffenheimer waren in Hälfte eins das dominierende Team, lagen zur Pause aber mit 0:1 zurück. Alfredo Morales nutzte einen schnell vorgetragenen Angriff über Rouwen Hennings und Jean Zimmer kurz vor der Pause zum 1:0. Zuvor vergaben die Hoffenheim selbst beste Chancen, wenn sie nicht im starken Fortuna-Keeper Michael Rensing ihren Meister fanden.

Hoffenheims Kramaric trifft aus vier Metern das leere Tor nicht

Die wohl beste Chance für Hoffenheim verpasste Andrej Kramaric, als er in der 32. Minute eine Vorlage von Joelinton aus vier Metern nicht im leeren Tor der Düsseldorfer unterbrachte. Er traf den Ball nicht richtig, so dass dieser am linken Pfosten vorbeitrudelte. In der 40. Minute verhinderte Rensing den Rückstand, indem er einen Kopfball von Pavel Kaderabek artistisch entschärfte.