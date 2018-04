Dortmund nimmt Punkt aus Bremen mit

Borussia Dortmund hat den Sprung auf Platz zwei verpasst. Bei Werder Bremen kam die Mannschaft von Trainer Peter Stöger am Sonntagabend (29.04.2018) nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Vor den zwei letzten Saisonspielen gegen den FSV Mainz 05 und bei der TSG Hoffenheim hat der BVB als Tabellendritter mit vier Punkten Vorsprung auf Platz fünf dennoch gute Chancen, sich direkt für die Champions League zu qualifizieren.

BVB verzweifelt an Pavlenka

Marco Reus (19.) brachte den BVB in Führung, Thomas Delaney (45.) glich per Kopfball aus. Zunächst blieb Dortmund in der Offensive etwas blass, steigerte sich aber nach der Pause. Pech hatte der BVB bei einem Pfostentreffer von Reus (64.) und einem Schuss von Manuel Akanji (69.), den Werder-Keeper Jiri Pavlenka noch an die Latte lenkte.