Fußball-Zweitligist MSV Duisburg hat am Sonntag (18.03.2018) vor allem aufgrund einer schwachen, weil viel zu passiven ersten Spielhälfte eine 2:3 (0:3)-Niederlage bei Eintracht Braunschweig kassiert. Nach der dritten Niederlage in Serie muss das Team von Trainer Ilia Gruev in der Tabelle nun nach oben und unten schauen. Aufstiegs- und Abstiegsrelegation liegen gleichermaßen in Reichweite.

Doppelpack bringt den MSV auf die Verliererstraße

Nach dem Doppelpack von Christoffer Nyman (19. Minute) und Frederik Tingager (20.) deutete sich früh an, dass es für die Zebras schwer werden würde, die negative Bilanz in Braunschweig aufzupolieren. Fast 15 Jahre liegt der letzte Auswärtssieg nun schon zurück. Das einzige Tor erzielte damals der heutige MSV-Coach Gruev.

Erst nachdem Suleiman Abdullahi (40.) das 3:0 nachgelegt hatte, erwachten die Duisburger aus ihrer Lethargie und beteiligten sich am Offensivspiel. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs hatten sie noch Pech, als der MSV-Stürmer Kingsley Onuegbu das 1:3 durch seinen Teamkollegen Borys Tashchy auf der Torlinie verhinderte.