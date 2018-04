Gladbach ringt Hertha BSC nieder

Nach vier Spielen ohne Sieg hat Borussia Mönchengladbach im Rennen um die internationalen Plätze einen wichtigen Erfolg gefeiert. Gegen den direkten Konkurrenten Hertha BSC gewann das Team von Trainer Dieter Hecking am Samstag (07.04.2018) mit 2:1 (0:1). Am Ende der ersten Hälfte brachte Salomon Kalou (40.) die Gäste vor 51.417 Zuschauern in Führung.

Der vermeintliche Ausgleich durch Patrick Herrmann (54.) wurde nach Prüfung des Videobeweises nicht gegeben (Abseits). Doch Thorgan Hazard (75./79. Foulelfmeter) drehte die Partie für Gladbach per Doppelschlag. Die Berliner vergaben Chancen zuhauf und bleiben bei 36 Zählern, Gladbach hat 40 Punkte.

Video starten, abbrechen mit Escape Hecking: "Werden die Mannschaft immer schützen" | Sportschau | 07.04.2018 | 00:56 Min. | Verfügbar bis 07.04.2019 | Das Erste

Kalou trifft Ende der ersten Hälfte

Weil beide Teams in ihren Offensivaktionen zu unpräzise agierten, blieben die wirklich bedrohlichen Situationen zunächst aus. Das änderte sich kurz vor dem Seitenwechsel: Niklas Stark bediente Selke, dem Jannik Vestergaard den Ball zwar noch vom Fuß spitzeln konnte. Der Abpraller indes landete bei Kalou - und der Hertha-Torjäger aus der Elfenbeinküste hatte keine Probleme, das Spielgerät zum 0:1 einzuschieben. Mickael Cuisance (44.) verfehlte auf der Gegenseite das Hertha-Gehäuse aus gut 20 Metern nur knapp.

Kurz nach Wiederbeginn musste Gladbach-Keeper Yann Sommer bei einem Kalou-Kopfball (47.) mit einem Reflex das 0:2 verhindern. Der vermeintliche Ausgleich zum 1:1 durch Patrick Herrmann (54.) wurde nach Videobeweis von Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus wegen Abseits nicht gegeben.