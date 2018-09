Borussia Mönchengladbach spielt in Augsburg remis

Borussia Mönchengladbach hat am zweiten Spieltag den zweiten Sieg der Bundesliga-Saison verpasst. Die "Fohlen" kamen beim FC Augsburg am Samstag (01.09.2018) nicht über ein 1:1 hinaus.

In einer intensiven, temporeichen Partie hätten die Gladbacher einen idealen Start erwischen können. Thorgan Hazard drang kurz nach dem Anpfiff gleich mal in den Strafraum ein, konnte aber in höchster Not von Philipp Max gestört werden.

Und dann schlugen die Gastgeber zu: Michael Gregoritsch schoss den FCA in der 12. Minute in Führung - Gladbachs Tony Jantschke hatte sich bei der Flanke zuvor arg verschätzt.

Aggressive FCA-Abwehr

Gladbach hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz, konnte die FCA -Abwehr aber nur selten knacken. Gegen das aggressive Abwehrverhalten des FCA fiel es den Borussen schwer, ihren Kombinationsfußball zu entwickeln.

Gefährlich wurde es meist dann, wenn Thorgan Hazard in Aktion trat. Nach der Vorlage des Belgiers kam Fabian Johnson frei zum Schuss, aber FCA-Verteidiger Jeffrey Gouweleeuw klärte auf der Torlinie - eine große Rettungstat (17.).