Nach der dritten Niederlage hintereinander im eigenen Stadion bei insgesamt 1:11 Toren droht Borussia Mönchengladbach in der die Teilnahme an der Champions League zu verspielen. Bei der aktuellen Tendenz ist vielleicht sogar noch die Qualifikation für die Europa League in Gefahr.

"Es war über 20 Spieltage eine Riesenbasis, dass wir sehr gut verteidigt haben. Das ist uns in den letzten drei, vier Spielen etwas verloren gegangen. Das muss wieder her", sagte Trainer Dieter Hecking am Samstagabend (02.03.2019) im Anschluss an die 1:5 (1:2)-Niederlage gegen den FC Bayern München. Beim Debakel gegen den Rekordmeister kritisierte der Coach insbesondere das Defensivverhalten seiner Mannschaft: "Das war naiv."