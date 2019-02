Borussia Mönchengladbach steckt in der Fußball-Bundesliga in einer kleinen "Ergebnis-Krise". Grund zur Panik sieht Dieter Hecking nach drei sieglosen Spielen - darunter zwei 0:3-Heimschlappen - vor dem Top-Spiel gegen den FC Bayern München am Samstagabend (02.03.2019) allerdings nicht: " Wir haben zwar jetzt drei Spiele hintereinander nicht gewonnen. Dennoch haben wir keinen Druck ", sagte der Borussen-Coach am Donnerstag.

Borussen wissen, wie man gegen Bayern gewinnt

Dortmund und die Bayern mögen an der Spitze enteilt sein, aber die Gladbacher sind als Dritter noch auf Champions-League-Kurs. Die fünf Punkte Vorsprung vor dem Tabellenfünften Wolfsburg dürften das sein, was Hecking im Blick hat. Um die Verfolger auf Distanz zu halten, müssen wieder Siege her. Das fällt den Gegnern gegen die Bayern zwar erfahrungsgemäß schwer, doch die Borussen haben in den vergangenen neun Duellen immerhin viermal gewonnen und zweimal remis gespielt. Sie wissen also, wie es geht und haben dies in dieser Saison schon bewiesen - am 7. Spieltag gewannen sie bei den Bayern mit 3:0.