"Es war sehr schwer. Stuttgart hat gut verteidigt und war gut organisiert" , sagte Favre. "Wir haben das Spiel dominiert. Nach dem unnötigen Gegentor haben wir gut reagiert. Die Mannschaft wollte unbedingt gewinnen."

Viel Ballbesitz, kaum Chancen

Der BVB hatte von Beginn an knapp 70 Prozent Ballbesitz und bestimmte die Partie gegen tief stehende Stuttgarter, ohne sich jedoch zwingende Torchancen herauszuspielen. Das änderte sich erst nach einer halben Stunde. Ein Schuss von Mario Götze aus 18 Metern ging deutlich über das Stuttgarter Tor (30.), und kurz darauf verpasste Paco Alcácer eine Hereingabe von Marius Wolf nur knapp.

Auf der anderen Seite hätte Nicólas Gonzalez kurz darauf bei einem Konter fast das 1:0 für die Gäste erzielt, doch der Schuss des von Achraf Hakimi bedrängten Argentiniers ging wenige Zentimeter am BVB-Tor vorbei (32.). VfB-Keeper Ron-Robert Zieler entschärfte Distanzschüsse von Jadon Sancho (37.) und Raphael Guerreiro (42.) mit guten Paraden.

Reus, Alcácer und Pulisic treffen

Gleiches Bild nach der Pause. Dortmund mit mehr Spielanteilen und Stuttgart sehr defensiv. Die erste gute Chance vergab Guerreiro nach Zuspiel von Marco Reus in der 56. Minute. Nach einem Foul des Ex-Dortmunders Gonzalo Castro an Sancho entschied Schiedsrichter Benjamin Cortus zunächst auf Freistoß, wurde dann aber vom Videoschiedsrichter darüber aufgeklärt, dass das Foul innerhalb des Strafraums passierte. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Reus zum verdienten 1:0 (62.). Sechs Minuten später hätte Alcácer fast per Lupfer getroffen, scheiterte jedoch an Zieler.