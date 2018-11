Borussia Dortmund läuft zum Abschied vom Steinkohlebergbau im Ruhrgebiet im letzten Heimspiel des Jahres mit einem Sondertrikot auf. Die Spieler des BVB gehen am 21. Dezember mit der Aufschrift "Danke Kumpel!" auf der Brust in die Partie gegen Borussia Mönchengladbach. Das teilte der Verein am Montag (19.11.2018) mit.