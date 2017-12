Peter Stöger Nachfolger von Bosz beim BVB

Das teilte der Klub am Sonntagmittag (10.12.2017) im Rahmen einer Pressekonferenz mit. Ausschlaggebend für das Bosz-Aus war die jüngste Niederlage gegen Werder Bremen. Die Dortmunder präsentierten sogleich den Nachfolger des Niederländers und der heißt etwas überraschend Peter Stöger. Der Österreicher war erst am 3. Dezember beim Liga-Schlusslicht 1. FC Köln gefeuert worden. Stöger erhält einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2017/18.

Stöger soll Stabilität zurückbringen

Die Dortmunder hoffen, dass Stöger die sportliche Talfahrt der BVB-Mannschaft von nur einem Sieg aus 13 Pflichtspielen möglichst schnell beendet. " Peter Stöger hat über vier Jahre hervorragende Arbeit in Köln geleistet und die Mannschaft stetig weiterentwickelt. Seine Mannschaft hat eine große Stabilität ausgezeichnet. Diese Stabilität hat unserer Mannschaft zuletzt gefehlt ", sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Stöger war nach eigenen Angaben selbst etwas überrascht, als die Dortmunder ihn am Samstagabend kontaktierten. "Gleichzeitig ist es für mich eine außergewöhnliche Möglichkeit, bei diesem Klub zu arbeiten. Ich gehe die Geschichte mit viel Freude und sehr vielen Emotionen an", sagte Stöger. Der 51-Jährige bringt seinen Assistenden Manfred Schmid mit nach Dortmund.

Schmid und Heinrich als Co-Trainer

Das Trainerteam wird ergänzt durch Jörg Heinrich. Die Dortmunder richteten ihren Dank auch an den 1. FC Köln, bei dem Stöger noch offiziell bis 31.12.2017 unter Vertrag steht. Viel Zeit zur Einarbeitung bleiben für Stöger und sein Team nicht. Das erste Pflichtspiel steht am kommenden kommenden Dienstag an, wenn der BVB am 16. Bundesliga-Spieltag beim 1. FSV Mainz 05 gastiert.

Der entlassene Peter Bosz hatte die Mannschaft erst im Sommer von Thomas Tuchel übernommen und nach einem guten Start zuletzt die sportliche Wende nicht mehr geschafft. Die Trennung sei sehr emotional, aber auch stilvoll verlaufen, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

mick/sid/dpa | Stand: 10.12.2017, 12:00