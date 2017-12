Neven Subotic - beim BVB plötzlich wieder gefragt

Es lief nicht alles rund für Neven Subotic beim jüngsten Bundesligaspiel seiner Dortmunder Borussia in Leverkusen. Beim Gegentor zur Leverkusener Führung in der 30. Minute (Endstand: 1:1) am vergangenen Samstag traf ihn zumindest eine Mitschuld. Das hatte der erfahrene Abwehrmann auch selbst so gesehen. "Es war ein Fehler der Abwehrkette inklusive mir ", sagte Subotic.

Nutznießer der Formschwächen

Aber immerhin: Der Mann mit der Nummer vier stand wieder in der Startelf des BVB, erst zum zweiten Mal in dieser Saison nach seinem Einsatz gegen Eintracht Frankfurt am neunten Spieltag. Und auch für das Champions-League-Duell im Santiago-Bernabéu-Stadion an diesem Mittwoch (06.12.2017, 20.45 Uhr) dürfte der bald 29-Jährige wieder eine Option sein.

Neven Subotic auf dem Weg nach Madrid

Die Möglichkeiten, die sich für die Dortmunder in der Defensive derzeit bieten, sind nicht gerade üppig. Marc Barta befindet sich im Formtief. Ömer Toprak ist ebenfalls meilenweit von der Form entfernt, die einen Einsatz in der ersten Elf rechtfertigen würde. Gleiches gilt für Dan-Axel Zagadou. Und Matthias Ginter, den Abwehrallrounder, ließ der BVB im Sommer in Richtung Mönchengladbach ziehen. Also erinnerte sich Trainer Peter Bosz an eben jenen Neven Subotic, dessen Kapitel bei der Borussia längst beendet schien.

Keinen Abnehmer gefunden

Im vergangenen Winter ließ sich Subotic zum 1. FC Köln ausleihen, wo er zwölf Ligaspiele in der Rückrunde machte. Im Sommer sollte er dann verkauft werden. Doch es fand sich kein neuer Klub für den früheren serbischen Nationalspieler. "Ich stelle mich dieser Herausforderung" , sagte Subotic damals. Er wollte nicht kampflos das Feld räumen und Zugängen wie Toprak oder Zagadou Platz machen.

Zum Zuge kam er lange Zeit unter Peter Bosz aber nicht - bis jetzt. Nach den vier Gegentoren im Derby gegen Schalke stellte der angezählte BVB-Coach mehr oder weniger gezwungenermaßen die Abwehr um, ließ in Leverkusen mit Dreierkette statt mit Viererkette spielen. So soll es auch in Madrid aussehen. Sicher ist, dass auf Subotic, Schmelzer und Sokratis sowie alle anderen im schwarz-gelben Trikot viel Arbeit zukommen wird, heißen die Gegenspieler diesmal doch Cristiano Ronaldo, Isco und Benzema.

mick | Stand: 05.12.2017, 11:47