Brandt hat weiter "großen Spaß"

" Ich habe auch nach vier Jahren noch an jedem einzelnen Tag großen Spaß daran, Teil genau dieser Mannschaft zu sein, mit diesen Jungs auf dem Platz zu stehen und für diesen hochemotionalen Klub mit seinen außergewöhnlichen Fans Fußball zu spielen ", erklärte Brandt, der in den vier Spielzeiten in 120 Bundesligapartien zum Einsatz kam (23 Tore, 22 Vorlagen). In der Champions League stand der 26-Jährige in 27 Partien für den BVB auf dem Platz und steuerte bislang drei Tore und vier Vorlagen bei. " Ehrlich gesagt war das Gefühl, zur rechten Zeit am für mich richtigen Ort zu sein, immer der wichtigste Punkt in meinem Sportlerleben ", so Brandt. " Und das wird sich auch nicht ändern. "

Quelle: red