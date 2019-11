Die Laune im Umfeld von Borussia Dortmund ist nach der 1:3-Niederlage beim FC Barcelona am Mittwoch (27.11.2019) eher noch schlechter, als sie es nach den zuvor schwachen Auftritten in der Bundesliga schon war. Das liegt wohl auch daran, was sich im Vorfeld abspielte. Jungstar Jadon Sancho (19) fehlte nach WDR-Informationen vor der Partie beim Frühstück mit der Mannschaft und verpasste auch die Teambesprechung sowie die mittägliche Trainingseinheit.

Sancho nicht in der Startelf